Александр Шлеменко: Слова Кадырова о Нурмагомедове? Хабиб – проект своего отца, а не UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оценил высказывание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что Хабиб Нурмагомедов является проектом UFC.

Ранее президент республики выразил мнение, что 32-летний спортсмен состоит в хороших отношениях с главой промоушена Даной Уайтом. По этой причине россиянин имеет преимущество перед остальными бойцами организации.

– Если мы берем слово проект, то любая организация однозначно заинтересована в своем чемпионе. Хабиб – единственный боец в истории UFC, которому удалось сохранить чистый рекорд. То, что сказал Кадыров – его право. Я видел, как Хабиб начинал свою карьеру. Знаю, что в начале своего пути он не особо был интересен UFC. Потом он сделал интересным свое имя и себя вместе с отцом. Так что считаю, что Хабиб – проект своего отца, а не UFC, – цитирует Шлеменко Sport24.

Напомним, за всю карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Он ушел из спорта в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от веса и чемпиона в легком дивизионе.

Последний поединок Хабиба состоялся 24 октября 2020 года – тогда россиянин победил Джастина Гэтжи удушающим приемом. После боя уроженец Дагестана сказал, что больше не вернется в октагон.