Вартанян - о словах Кадырова про Нурмагомедова: Хабиб сам себе выиграл место под солнцем

Боец MMA Эдуард Вартанян дал комментарий после высказывания главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

«Хабиб никогда не выступал под флагом России - это факт, но он же россиянин. Он выступал за Россию - это тоже факт.

С другой стороны, любой спортсмен представляет прежде всего себя. К тому же в индивидуальном виде спорта. Даже спортсмены, которые сейчас поедут на Олимпиаду, будут прославлять свое имя.

Во-вторых, Хабиб вряд ли проект UFC, потому что они его долгое время задвигали. Он сам себе выиграл место под солнцем. Хабиб - плод труда и стремления к цели», - приводит слова Вартаняна «Чемпионат».

Напомним, что в марте 2021 года глава UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.