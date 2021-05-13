AMC Fight Nights хочет в августе провести турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Президент АМС Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что промушен собирается почтить турниром память заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

«Мы хотим турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова перенести на август. И сейчас с командой Хабиба работаем над интересным анонсом», - приводит слова Гаджиева ТАСС.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов умер в прошлом году из-за коронавируса. После этого его сын, Хабиб, провел один бой в UFC и объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

Также добавим, что Абдулманап помимо своего сына, которого привел к титулу в UFC, тренировал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

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