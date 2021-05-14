Чендлер объяснил, почему получил титульный шанс за один поединок в UFC

Американец Майкл Чендлер, в активе которого всего один поединок в UFC, рассказал, почему получил шанс сразиться за титул, оказавшийся вакантным после ухода россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я в смешанных единоборствах более десяти лет. Мои достижения говорят сами за себя, у меня есть победы над двумя экс-чемпионами UFC. За две с половиной минуты я сделал с Дэном Хукером то, что не могли сделать Порье и Фелдер за 25 минут. Это меня и вывело на титульник. Плюс я стучался в каждую дверь, просил дать мне шанс», – сказал Чендлер на пресс-конференции, посвященной UFC 262.

Напомним, в главном поединке ивента Чендлер, одержавший в ММА 22 победы при пяти поражениях, сразится с Чарльзом Оливейрой, идущим на серии из восьми побед в промоушене. К слову, за всю карьеру бразилец выиграл 30 боев, а также в восьми встречах уступил.