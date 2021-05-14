Олейник и Спивак проведут бой на турнире UFC 20 июня

Российский представитель UFC Алексей Олейник проведет следующий бой в рамках турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе против Сергея Спивака.

Об этом молдавский боец сообщил в своем аккаунте в инстаграме, разместив постер предстоящего поединка. На вопрос одного из подписчиков: «Почему именно с дядей Лешей?», Спивак ответил, что в UFC обязали его драться с Олейником.

Напомним, 43-летний российский боец Алексей Олейник провел в ММА 75 боев, в которых одержал 59 побед. В последнем поединке 21 февраля ветеран потерпел поражение от американца Криса Даукаса, после чего покинул топ-10 бойцов-тяжеловесов UFC. 26-летний Спивак провел в сильнейшем промоушене мира пять боев, в которых одержал три победы и дважды проиграл.