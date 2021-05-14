«Детка, мы сделали это!»: Макгрегор высказался о статусе самого высокооплачиваемого спортсмена

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на новость о том, что Forbes признало его самым высокооплачиваем человеком в мире спорта.

«Детка, мы сделали это! Спасибо Forbes за признание меня в качестве предпринимателя. Давно мечтал возглавить список с таким количеством успешных атлетов!» – заявил Конор на своей странице в твиттере.

Ранее сообщалось, что ирландский боец с мая 2020 по май 2021 года заработал 180 миллионов долларов. Из этой суммы лишь 22 млн – это гонорары за поединки в октагоне, которых было всего два. 150 миллионов долларов Макгрегору принесла продажа контрольной доли в бренде виски Proper No. Twelve, а еще 8 млн – рекламные контракты. Конор превзошел финансовые достижения звезд футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду, ставших за отчетный период богаче на 130 и 120 млн долларов соотетственно.