Махачев - о бойцах UFC: Никто не принял мой вызов, но я продолжу идти вперед и скоро заберу пояс

Боец UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к соперникам, отказавшимся выходить с ним на поединок.

«ТОП-10 легкого дивизиона UFC - кучка мерзких стариков. Ни один из них не принял предложенного боя против меня. Независимо от этого я продолжу идти вперед и скоро заберу пояс - с этим клоунами или без них. Увидимся 17 июля», - приводит слова Махачева Metaratings MMA, ссылаясь на «твиттер» спортсмена.



Напомним, что Ислам последний свой бой провел в марте 2021 года против американца Дрю Добера на турнире UFC 259, российский боец одержал победу сабмишном.

Добавим, в следующем поединке Махачев сразится с бразильцем Тиаго Мойзесом. Бой пройдет 17 июля на турнире UFC 17. На счету россиянина в смешанных единоборствах 19 побед и одно поражение.