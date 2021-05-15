Чимаев удалил очередной пост с обращением к брату Хабиба

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев удалил еще один пост в инстаграме, в котором пожелал встретиться с россиянином Абубакаром Нурмагомедовым.

«Не надо переходить на национальность, у меня есть братья – дагестанцы, из-за уважением к ним я убрал посты, лучше поговорим при личной встрече. Всем достойным Ассаламу Алайкум. А с тобой мы еще увидимся, парнишка», – было написано в посте, адресованном троюродному брату экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Чимаев удалил еще два поста, адресованных Абубакару. Их конфронтация началась 12 мая во время прямого эфира в инстаграме главы Чечни Рамзана Кадырова, во время которого швед написал, имея в виду Хабиба: «Мы и его порвем, если он захочет».

Напомним, Хамзат Чимаев провел в ММА девять боев, не потерпев ни одного поражения. Он был признан открытием 2020 года в UFC. В сентябре прошлого года он уже на 17-й секунде нокаутировал Джеральда Мершерта в рамках турнира UFC. В марте Хамзат объявил о завершении карьеры из-за последствий коронавирусной инфекции, однако вскоре решил вернуться в октагон.

На счету Абубакара Нурмагомедова в смешанных единоборствах 16 побед, три поражения и одна ничья.