UFC увеличит бонусы бойцам впервые за восемь лет

На турнире UFC 262, который стартует в ночь на 16 мая (мск) в Хьюстоне, бонусы бойцам впервые за восемь лет будут увеличены с 50 до 75 тысяч долларов, сообщает MMA Fighting.

Отмечается, что на данное решение руководство промоушена сподвигла просьба американского бойца Тони Фергюсона, который в со-главном бою турнира сразится с уроженцем Ирана Бенеилом Дариушем. В главном бою ивента будет разыгран чемпионский пояс в легком весе между американцем Майклом Чендлером и бразильцем Чарльзом Оливейрой.