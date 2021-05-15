UFC увеличит бонусы бойцам впервые за восемь лет

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:00 Шавиш 0 Лейшойнш 0
Англия - Премьер-лига 14:30 Бёрнли 0 Лидс Юнайтед 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.20
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Торино 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.55
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Аталанта 0 П1 13.0 Х 7.20 П2 1.22
Испания - Сегунда 17:00 Кастельон 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Премьер-лига 17:00 Саутгемптон 0 Фулхэм 0 П1 2.02 Х 3.70 П2 3.70
Португалия - Сегунда 17:00 Вилафранкензе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 2.85
Италия - Серия B 17:30 Козенца 0 Асколи 0
Болгария - Первая лига 17:30 Лудогорец 0 Арда 0 П1 1.45 Х 4.20 П2 6.90
Португалия - Сегунда 18:00 Мафра 0 Арока 0 П1 5.20 Х 3.00 П2 1.82
Италия - Серия А 19:00 Ювентус 0 Интер М 0 П1 2.12 Х 3.80 П2 3.30
Кубок Англии 19:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Греция - Суперлига 19:30 Атромитос 0 Волос 0 П1 1.92 Х 3.50 П2 4.10
Греция - Суперлига 19:30 Аполлон Смирни 0 Ламия 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.40
Греция - Суперлига 19:30 ОФИ 0 Панетоликос 0 П1 1.57 Х 3.90 П2 6.30
Испания - Сегунда 19:30 Луго 0 Мирандес 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
Греция - Суперлига 19:30 Ларисса 0 ПАС 0
Болгария - Первая лига 20:00 Локомотив Пл 0 ЦСКА С 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Индиана Пэйсер 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 2.80 П2 1.44
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.44 П2 2.80
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Бруклин Нетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.19 П2 4.70
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Тимб 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.82 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 4.70 П2 1.19
Италия - Серия А 21:45 Рома 0 Лацио 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.24
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Сарагоса 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Альбасете 0 П1 1.55 Х 4.20 П2 6.10
Англия - Премьер-лига 22:00 Брайтон энд Хо 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.00 Х 3.60 П2 2.35
НХЛ - регулярный чемпионат 22:30 Эдмонтон Ойлер 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.79 Х 4.60 П2 3.60
15 мая 08:51
автор: Евгений Лиманский

UFC увеличит бонусы бойцам впервые за восемь лет

Данное решение принято после публичной просьбы Тони Фергюсона.

На турнире UFC 262, который стартует в ночь на 16 мая (мск) в Хьюстоне, бонусы бойцам впервые за восемь лет будут увеличены с 50 до 75 тысяч долларов, сообщает MMA Fighting.

Отмечается, что на данное решение руководство промоушена сподвигла просьба американского бойца Тони Фергюсона, который в со-главном бою турнира сразится с уроженцем Ирана Бенеилом Дариушем. В главном бою ивента будет разыгран чемпионский пояс в легком весе между американцем Майклом Чендлером и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

источник: MMA Fighting
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