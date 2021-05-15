Шлеменко назвал Хабиба фаворитом в гипотетическом бою против Чимаева

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оценил шансы Хамзата Чимаева в гипотетическом поединке против Хабиба Нурмагомедова в полусреднем весе.

«Тут даже на бумаге если смотреть, Хамзат чемпион чего? У него есть титулы? Хабиб – непобежденный чемпион UFC, лучший боец вне зависимости от весовой категории (P4P). И на кого, конечно же, я поставлю? Естественно, на Хабиба. Потому что этот человек доказал своими выступлениями и стабильностью, что может драться и побеждать любого бойца. А Чимаеву пожелаю здоровья, чтобы сначала себя проявил, а потом делал такие заявления», – приводит слова Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Напомним, 12 мая началась конфронтация Хамзата Чимаева с Абубакаром Нурмагомедовым, который является троюродным братом экс-чемпиона UFC. Во время прямого эфира в инстаграме главы Чечни Рамзана Кадырова швед написал, имея в виду Хабиба: «Мы и его порвем, если он захочет».