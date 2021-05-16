Дана Уайт: Миочич будет драться с победителем боя Льюис – Нганну

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о том, что планирует организовать поединок бывшего чемпиона в тяжелом весе с победителем боя Фрэнсиса Нганну и Деррика Льюиса.

«Джон Джонс у нас по-прежнему на контракте, вот только он не хочет драться в тяжелом весе, и мы не можем его заставить – рассказал Уайт в интервью на «Шоу Джейка Асмэна». – На данный момент Деррик Льюис – претендент номер один в тяжелом весе, и не важно, хочет Джон Джонс драться с Фрэнсисом Нганну или нет. Вдобавок Джонс ясно дал всем понять, что не заинтересован в бое против Стипе Миочича. Это значит, что Деррик будет драться с Фрэнсисом, а Стипе встретится с победителем».

Бой Нганну – Льюис состоится 8 июля.

27 марта камерунец Нганну нокаутировал американца Миочича во втором раунде и завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе.