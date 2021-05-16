Антонина Шевченко проиграла сабмишном американке Ли на турнире UFC 262 (видео)

На турнир UFC 262 в США Антонина Шевченко победила американку Андреа Ли.

Бой завершился за восемь секунд до окончания второго раунда после того, как Ли успешно применила рычаг локтя.

Таким образом, 32-летней американке удалось прервать серию из трех поражений кряду в UFC. Для нее эта победа стала 13-й в ММА при пяти поражениях. У 36-летней спортсменки из Кыргызтана - третье поражение при восьми победах.

Напомним, что Антонина является сестрой чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко.