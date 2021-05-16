Барбоза нокаутировал Бургоса на турнире UFC 262 (видео)

На турнире UFC 262 в рамках главного кадра бразилец Эдсон Барбоза победил американца Шейна Бургоса.

Поединок завершился в третьем раунде, рефери засчитал Бургосу технический нокаут.

Таким образом, Барбоза выиграл во второй раз кряду, на счету бразильца в ММА 22 победы при девяти поражениях. Бургос терпит поражение во втором бою подряд, в активе американца 16 побед и три проигрыша.

Напомним, что в главном поединке турнира сойдутся Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра, они определят нового чемпиона промоушена в легком весе.