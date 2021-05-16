Фергюсон проиграл Дариушу единогласным решением судей на турнире UFC 262 (видео)

На турнире UFC 262 в со-главном бою Тони Фергюсон не справился с Бенейлом Дариушем.

Поединок продлился три раунда и завершился победой Дариуша единогласным решением судей - 30-27, 30-27, 30-27.

Таким образом, Фергюсон потерпел третье поражение кряду, на счету американца в ММА 25 побед при шести поражениях. Дариуш выигрывает в седьмом поединке подряд, в активе Бенейла 21 победа и четыре проигрыша.

Напомним, что в главном бою турнира сойдутся Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра, они определят нового чемпиона промоушена в легком весе.