Оливейра нокаутировал Чендлера и завоевал пояс UFC, которым раньше владел Нурмагомедов

На турнире UFC 262 в главном бою ивента бразилец Чарльз Оливейра победил американца Майкла Чендлера.

Оливейра одержал победу техническим нокаутом во втором раунде и завоевал пояс UFC в легком весе, которым ранее владел Хабиб Нурмагомедов.

Таким образом, бразилец выиграл восьмой поединок кряду, на его счету в ММА 31 победа при восьми поражениях. В активе американцы 22 победы и шесть проигрышей.

Отметим, что на боях присутствовали 18 тысяч зрителей.

Напомним, в со-главном бою вечера Бенейл Дариуш единогласным решением судей оказался сильнее Тони Фергюсона.