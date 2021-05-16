Дана Уайт: Поражение от Гэтжи ударило по Фергюсону

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал поражение Тони Фергюсона от Бенейла Дариуша на турнире UFC 262 в Хьюстоне.

«Для Тони эти три раунда сложились очень тяжело. У него не получилось справиться с тейкдаунами Дариуша. Повлияло ли на него поражение от Гэтжи? Возможно. Понимаете, время на исходе. Не могу сказать, что на нем больше сказалось, но поражение от Гэтжи ударило по Тони», - сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, в со-главном бою вечера Дариуш единогласным решением судей оказался сильнее Фергюсона. Тони потерпел третье поражение кряду.