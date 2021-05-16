Оливейра провел наибольшее количество боев для завоевания титула в истории UFC

На турнире UFC 262 в главном бою ивента бразилец Чарльз Оливейра победил американца Майкла Чендлера. Об этом сообщает RT.

Оливейра одержал победу техническим нокаутом во втором раунде и завоевал пояс UFC в легком весе, которым ранее владел Хабиб Нурмагомедов.

Отметим, что бразилец установил рекорд по наибольшему количеству поединков для завоевания титула UFC. На это ему понадобилось 28 боев. Ранее рекордный показатель принадлежал бывшему обладателю пояса в средней весовой категории англичанину Майклу Биспингу.