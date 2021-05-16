Оливейра провел наибольшее количество боев для завоевания титула в истории UFC

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:15 Ковильян 0 Эшторил 0
Италия - Серия А 13:30 Фиорентина 0 Наполи 0 П1 6.20 Х 5.00 П2 1.48
Россия - Премьер-Лига 14:00 Рубин 0 Ротор 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 8.00
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Арсенал 0 П1 2.25 Х 2.85 П2 4.20
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ростов 0 Краснодар 0 П1 2.90 Х 3.70 П2 2.37
Россия - Премьер-Лига 14:00 Локомотив М 0 Урал 0 П1 1.35 Х 5.30 П2 9.40
Россия - Премьер-Лига 14:00 Химки 0 Сочи 0 П1 4.60 Х 4.00 П2 1.76
Россия - Премьер-Лига 14:00 Тамбов 0 Зенит 0 П1 23.0 Х 11.0 П2 1.09
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Спартак М 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.96
Россия - Премьер-Лига 14:00 Динамо М 0 ЦСКА 0 П1 3.30 Х 3.80 П2 2.18
Англия - Премьер-лига 14:00 Кристал Пэлас 0 Астон Вилла 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.28
Испания - Сегунда 15:00 Сабадель 0 Тенерифе 0 П1 2.60 Х 2.90 П2 3.10
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кротоне 0 П1 1.46 Х 5.00 П2 6.60
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Сампдория 0 П1 2.40 Х 3.55 П2 3.00
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Визела 0 П1 4.80 Х 2.90 П2 1.92
Англия - Премьер-лига 16:05 Тоттенхэм Хотс 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.53 Х 4.60 П2 6.00
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Зандхаузен 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Айнтрахт Б 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.70 Х 3.90 П2 4.90
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Санкт-Паули 0 Ганновер-96 0 П1 2.05 Х 3.90 П2 3.30
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Падерборн 07 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Фортуна 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Карлсруэ 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Нюрнберг 0 Бохум 0 П1 3.40 Х 3.80 П2 2.04
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Оснабрюк 0 Гамбург 0 П1 5.80 Х 4.20 П2 1.57
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Дармштадт 98 0 Хайденхайм 0 П1 2.55 Х 3.60 П2 2.65
Португалия - Сегунда 17:00 Каза Пия 0 Варзим 0
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Фейренсе 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.00
Испания - Сегунда 17:00 Фуэнлабрада 0 Райо Вальекано 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.40
Португалия - Сегунда 18:30 Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 3.90
Англия - Премьер-лига 18:30 Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 12.5 Х 7.00 П2 1.23
16 мая 11:36
автор: Степан Шереметьев

Оливейра провел наибольшее количество боев для завоевания титула в истории UFC

Бразильский боец техническим нокаутом победил Майкла Чендлера.

На турнире UFC 262 в главном бою ивента бразилец Чарльз Оливейра победил американца Майкла Чендлера. Об этом сообщает RT.

Оливейра одержал победу техническим нокаутом во втором раунде и завоевал пояс UFC в легком весе, которым ранее владел Хабиб Нурмагомедов.

Отметим, что бразилец установил рекорд по наибольшему количеству поединков для завоевания титула UFC. На это ему понадобилось 28 боев. Ранее рекордный показатель принадлежал бывшему обладателю пояса в средней весовой категории англичанину Майклу Биспингу.

источник: «RT на русском»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александр Кержаков ушёл из "Томи"Артём Зуб продлил контракт с "Оттавой""Колорадо" выиграл регулярный этап НХЛУткин — об избиении ФетисоваРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоАкинфеев публично обратился к Гончаренко
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Команда с девятью ассистентами Слепышева. Кто представит Россию на чемпионате мира в Риге
Штаб Валерия Брагина объявил предварительный состав сборной России на чемпионат мира в Риге, стартующий в пятницу, 21 мая.
Что и требовалось доказать. «Нижний Новгород» предпочли «Оренбургу», и это никого не удивило
Бюро исполкома РФС приняло поправки к регламенту по части стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ за сутки до заключительного тура в элитном российском футбольном дивизионе.
«Спартак» заслужил Лигу чемпионов больше «Локомотива». Прогноз Ловчева на исход борьбы за второе место в РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода заочного спора «Спартака» и «Локо» за путевку в Лигу чемпионов в заключительном туре РПЛ.
«Не хотелось бы, чтобы оправдались прогнозы на три подозрительные ничьи». Ловчев — о 30-м туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода борьбы за выживание.
«Пусть Россию в еврокубках представляет «Сочи», а не ЦСКА». Ловчев — о битве за еврозону
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ предсказал «Плеймейкеру» исход борьбы за путевки в Лигу конференций.
Как вырваться из кольца фаворитов. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Капризова
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Восток — дело мутное. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Овечкина-Малкина
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Восточном дивизионе.
На кого ставить, если вам приснился поезд? Эксперт и капперка дают прогнозы на матчи «Спартака», ЦСКА, «Юве», «Барсы» и «Монако»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка поспорили об исходах матчей «Ахмат» - «Спартак», «Динамо» - ЦСКА, «Барселона» - «Сельта», «Ювентус» - «Интер» и «Монако» - «Ренн».
Нагучев ставит против Дортмунда и Мюнхена, Орзул — на Роналду и Зидана. Битва полов #10
"Плеймейкер" представляет десятый, заключительный выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Этап мирового тура по кёрлингу среди мужских команд «WTC Murom Classic». 27-30.04.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика