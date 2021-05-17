Кадыров объяснил свои слова о том, что Нурмагомедов является проектом UFC

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал свое высказывание о том, что бывший боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов является проектом UFC.

Ранее президент республики выразил мнение, что 32-летний спортсмен состоит в хороших отношениях с главой промоушена Даной Уайтом. По этой причине россиянин имел преимущество перед остальными бойцами в плане организации поединков.

– Проект – это не оскорбительное слово, это значит организация нашла человека, который полезен, который будет интересен для болельщиков… Мы на связи с Хабибом, братьями, со всеми, они ничего не говорят, а вы ерунду несете... Я говорю – да, он лучший в организации UFC, он это доказал всему миру, но проект есть проект, они друг друга нашли: он нашел эту организацию, а организация нашла его, – сказал Кадыров в прямом эфире Instagram.

Напомним, за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Его последний поединок состоялся 24 октября 2020 года – тогда россиянин победил Джастина Гэтжи удушающим приемом. После боя уроженец Дагестана сказал, что больше не вернется в октагон.