Минаков проведет в октябре бой в Bellator

Россиянин Виталий Минаков в этом году проведет поединок на турнире Bellator.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агента 36-летнего спортсмена Ризвана Магомедова, бой пройдет в одном из городов Европы. Также рассматривается вариант с турниром в России.
«Минаков выступит на турнире Bellator в октябре», - сказал Магомедов.
Отметим, что Виталий не выступал в ММА с 24 августа 2019 года. В последнем поединке россиянин в первом раунде отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона в рамках Bellator 225.
Всего на счету Минакову 22 победы и одно поражение.