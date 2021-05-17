Минаков проведет в октябре бой в Bellator

Россиянин Виталий Минаков в этом году проведет поединок на турнире Bellator.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агента 36-летнего спортсмена Ризвана Магомедова, бой пройдет в одном из городов Европы. Также рассматривается вариант с турниром в России.

«Минаков выступит на турнире Bellator в октябре», - сказал Магомедов.

Отметим, что Виталий не выступал в ММА с 24 августа 2019 года. В последнем поединке россиянин в первом раунде отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона в рамках Bellator 225.

Всего на счету Минакову 22 победы и одно поражение.