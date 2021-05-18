Ян и Фергюсон опустились в рейтингах UFC

Экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян опустился на одну позицию в общем рейтинге pound-4-pound, расположившись на 13-м месте, сообщает сайт Абсолютного бойцовского чемпионата.

На 11-ю строчку в сводном рейтинге попал новый чемпион промоушена в легком весе бразилец Чарльз Оливейра, который на UFC 262 победил американца Майкла Чендлера. Еще один представитель США Тони Фергюсон, который в со-главном бою того же турнира проиграл единогласным решением судей Бенеилу Дариушу, переместился на шестое место среди легковесов. А вот Дариушу победа позволила ворваться топ-3.