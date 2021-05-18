Олейник проведет свой следующий поединок в UFC 20 июня

Пресс-служба UFC сообщила о том, когда состоится следующий поединок российского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника.

Отмечается, что в ночь на 20 июня 43-летний спортсмен поборется с представителем Молдавии Сергеем Спиваком в рамках турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Последний поединок Олейника состоялся в феврале этого года – тогда россиянин уступил американцу Крису Дакасу техническим нокаутом. Всего в ММА спортсмена провел 75 боев, в которых одержал 59 побед и потерпел 15 поражений. На счету 26-летнего Спивака 12 побед и два поражения.