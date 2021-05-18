Рамзан Кадыров: Хабиб убил бы Фергюсона? Да, я согласен

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил мнение, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов имел бы отличные шансы одержать победу в бою с представителем США Тони Фергюсоном.

Напомним, что UFC пять раз пытался организовать бой между спортсменами, однако каждый раз поединок отменялся. Весной прошлого года из-за пандемии коронавируса Нурмагомедов не смог прилететь в США на поединок с Фергюсоном. В итоге Тони сразился с Джастином Гэтжи и был нокаутирован.

– Хабиб убил бы Фергюсона? Да, я согласен. Фергюсон вообще не спортсмен. Он не Макгрегор. Он вообще не спортсмен, он просто проект, они шоу делают, – цитирует Кадырова «МК-Спорт», ссылаясь на слова президента, сказанные в прямом эфире на своей странице в Instagram.

В октябре 2020 года Нурмагомедов после победы на Гэтжи объявил о завершении спортивной карьеры. По правилам ММА он провел 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

На счету 37-летнего Фергюсона 26 побед и шесть поражений.