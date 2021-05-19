Бой Диллашоу – Сэндхаген возглавит турнир UFC Fight Night 24 июля

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу сразится со вторым номером рейтинга Кори Сэндхагеном 24 июля в рамках UFC Fight Night, сообщает MMA Junkie.

Напомним, что изначально поединок между бойцами должен был пройти 9 мая в рамках турнира UFC Вегас 26, но был перенесен из-за травмы Диллашоу.

Добавим, 35-летний Ти Джей одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. С января 2019 года он отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Что касается 28-летнего Сэндхагена, то на его счету 14 побед при двух проигрышах. В феврале он за 28 секунд нокаутировал ветерана ММА Фрэнки Эдгара.