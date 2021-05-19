Харитонов проведет бой по правилам кикбоксинга

Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в промоушене Bellator, намерен провести следующий бой по правилам кикбоксинга, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.

По данным источника, соперником россиянина станет южноафриканец Осборн Мачиман. Этот спортсмен известен тем, что в феврале 2008 года отправил в нокаут в первом раунде своего соотечественника Корри Сандерса, победившего несколькими годами ранее Владимира Кличко. Именно после этого поражения Сандерс завершил карьеру.

Напомним, последний раз Харитонов принимал участие в поединке по К-1 в мае 2018 года, оказавшись сильнее Фредерика Синистра из Бельгии. Всего за кикбоксерскую карьеру Сергей провел 11 боев, в семи из которых одержал победы. В смешанных единоборствах на счету Харитонова 32 выигранных поединка и восемь поражений.