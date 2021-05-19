Дариуш заявил, что титульный бой должны дать ему, а не Макгрегору и Порье

Боец ММА Бенеил Дариуш рассказал, почему титульный шанс должен получить он, а не победитель поединка с участием Дастина Порье и Конора Макгрегора.

«У меня есть аргументы в пользу того, что драться за звание чемпиона должен именно я. Во-первых, у меня самая длинная серия побед из бойцов топ-3 дивизиона. Во-вторых, Конор и Дастин – не те ребята, которые быстро подписывают контракт на бой. Мы видели, сколько раз эта процедура откладывалась и как их поединок едва не сорвался. С ними не так все просто. А я готов к этому», – цитирует слова Дариуша MMAJunkie.

По мнению американца, ему должны дать возможность биться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который нанес поражение Майклу Чендлеру и стал новым чемпионом UFC в легком весе.

Напомним, в со-главном бою турнира UFC 262 Дариуш нанес поражение Тони Фергюсону единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27. Уроженец Ирана записал на свой счет 21-ю победу (седьмую подряд) в 25 поединках.