«Хабиб на другом уровне»: Усман сравнил Оливейру с Нурмагомедовым

Действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман сравнил нового обладателя титула в легком весе Чарльза Оливейру с прежним владельцем пояса Хабибом Нурмагомедовым.

«Оливейра впечатлил меня. Его карьера мне нравится. Но, по моему мнению, Хабиб находится на другом уровне», – цитирует Усмана TMZ.

Напомним, на турнире UFC 262 в главном бою ивента Чарльз Оливейра победил американца Майкла Чендлера. На счету бразильца в ММА 31 победа при восьми поражениях. Он установил рекорд по наибольшему количеству поединков для завоевания титула UFC. На это ему понадобилось 28 боев.