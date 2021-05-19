Ислам Махачев: Когда-нибудь в старости доберусь до пояса

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в легком весе, сообщил, что следующий раз выйдет в октагон в середине лета.

«17 июля в Лас-Вегасе проведу следующий бой. В ближайшее время вылетаю в Америку на подготовку. Долго искали соперника, но никто из топ-10 не согласился по разным причинам. Моя карьера идет медленно, но в правильном направлении. Постепенно я становлюсь выше в рейтинге. Когда-нибудь в старости дойду до этого пояса с победной серией из 20 боев», – написал Махачев в своем аккаунте в инстаграме.

Ранее сообщалось, что соперником российского бойца станет бразилец Тиаго Мойзес. Напомним, на счету Махачева 19 побед и одно поражение. Последний бой он провел в марте 2021 года, одолев сабмишном американца Дрю Добера.