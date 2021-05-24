Стерлинг – о реванше с Яном: В ноябре я разберусь с ним

Чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг рассказал, когда готов провести ответный бой с Петром Яном.

«В ноябре я разберусь с Петром Яном, после чего мы сможем устроить большой бой», – приводит слова Стерлинга Metaraitings.ru, ссылаясь на ESPN MMA.

Напомним, поединок Стерлинга и Яна состоялся в марте 2021 года на турнире UFC 259 и завершился победой американца из-за дисквалификации россиянина за запрещенный удар коленом в голову.

Добавим, что в данный момент на счету американца 20 побед и три поражения. Что касается Яна, то он одержал 15 побед и уступил два раза.