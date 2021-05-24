Менеджер Петра Яна: Если Стерлинг не бросает слов на ветер, то это будет бой с ним в ноябре

Менеджер Саят Абдрахманов, представляющий интересы российского бойца смешанных единоборств Петра Яна, отреагировал на слова американского спортсмена Алджамейна Стерлинга.

— Нас интересует только пояс. Если Стерлинг не бросает слов на ветер, как обычно, то это будет бой с ним в ноябре. Но пока все туманно, потому что доверия американцу нет, — цитирует Абдрахманова ТАСС.

Первый поединок Стерлинга и Яна состоялся в марте 2021 года на турнире UFC 259 и завершился победой американца из-за дисквалификации россиянина за запрещенный удар коленом в голову.