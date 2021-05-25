Нурмагомедов отказался от боя с Мейвезером, хотя Хабибу предлагали гонорар в 100 миллионов долларов

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка против знаменитого боксера Флойда Мейвезера-младшего, хотя россиянину предлагали гонорар в 100 миллионов долларов.

Об этом сообщил Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба.

«Сто миллионов долларов, спросите Флойда, спросите кого угодно, – цитирует Абдель-Азиза «МК-Спорт», ссылаясь на Sportskeeda. – Хабиб сказал: «Нет, я ушел. Я сказал маме, что завершил карьеру, и я сдержу слово перед ней. Если моя мать скажет мне снова драться, возможно, я и сделаю это, но прямо сейчас она этого не говорила». Хабиб – мусульманин. Мы очень уважаем своих матерей и не можем попасть на небеса без разрешения матери».

32-летний Нурмагомедов в профессиональных смешанных единоборствах одержал 29 побед в 29 поединках. О завершении спортивной карьеры Хабиб объявил в октябре прошлого года после того, как в очередной раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем Джастином Гэтжи.

44-летний Мейвезер – бывший чемпион мира по боксу в полусредней весовой категории. За свою карьеру Флойд одержал 50 побед в 50 боях. В августе 2017 года он провел боксерский поединок против бойца MMA Коннора Макгрегора и отправил ирландца в нокаут в 10-м раунде.