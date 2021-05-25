«Врачи хорошо поработали»: Чимаев рассказал о перенесенной операции

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о перенесенной операции на щитовидной железе.

«Половину щитовидки убрали или полностью… Я не знаю. Сейчас чувствую себя отлично. Спарринги, грэпплинг, тренажерка – все идет по плану. Врачи хорошо поработали, глава помог», – цитирует бойца RT, ссылаясь на ЧГТРК «Грозный».

Напомним, Хамзат Чимаев был признан открытием 2020 года в UFC. В сентябре прошлого года он уже на 17-й секунде нокаутировал Джеральда Мершерта. В марте Хамзат объявил о завершении карьеры из-за последствий коронавирусной инфекции, однако вскоре решил вернуться в октагон.