«Стройки, грязь, пробки»: Волков в трех словах описал Москву

Представитель UFC Александр Волков поучаствовал в блице для портала Premier.one.

«Лучшее место на планете? Если не брать мою дачу в Подмосковье, то мне очень понравилась Греция. С женой отдыхал на Крите. Это самое комфортное для отдыха место из всех, где я был. А самое прикольное для жизни – Москва. Здесь много возможностей, связей, да и все по-русски говорят. Москва в трех словах? Стройки. Грязь. И пробки», – сказал боец.

Напомним, в феврале 32-летний Волков нокаутировал голландца Алистара Оверима. Россиянин провел в MMA 41 бой, 33 из которых выиграл, а в восьми потерпел поражение. 26 июня он должен встретиться с Сирилом Ганом в рамказ турнира UFC Fight Night. В активе 30-летнего француза восемь побед и ни одного поражения.