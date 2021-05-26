Макргегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых людей в мире спорта

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор возглавил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых людей в мире спорта по версии Sportico.

По оценкам издания, ирландский боец с июня 2020 по май 2021 года заработал 170 миллионов долларов на продаже контрольной доли в бренде виски Proper No. Twelve. Также Макгрегор заработал 28 миллионов долларов за свой январский бой в UFC с Дастином Порье. Конор превзошел финансовые достижения звезд футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду, ставших за отчетный период богаче на 126 и 120 млн долларов соответственно.

Напомним, в ночь на 11 июля Макгрегор проведет третий бой с американцем Дастином Порье.