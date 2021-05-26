Менеджер Нурмагомедова: Хабиб моложе и яростнее Сен-Пьера

Менеджер Али Абдель-Азиз дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером, если их поединок когда-нибудь состоится.

«Откровенно говоря, не представляю, как выглядел бы канадец в этой встрече. Ему недавно стукнуло 40 лет. А Хабиб гораздо моложе и яростнее. Думаю, что это был бы не совсем честный поединок», – цитирует Абдель-Азиза Bloody Elbow.

Ранее менеджер российского бойца сообщил, что Жорж Сен-Пьер объявил о желании вернуться в октагон ради боя с Нурмагомедовым.

Напомним, канадец провел в смешанных единоборствах 28 боев, в которых одержал 26 побед и потерпел два поражения. Он девять раз защищал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. 32-летний экс-чемпион промоушена в легком весе Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после боя с американцем Джастином Гэтжи. В смешанных единоборствах он одержал 29 побед, не потерпев ни одного поражения.