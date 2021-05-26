Оливейра поделился ожиданиями от вероятного боя с Макгрегором или Порье

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра поведал, с кем он предпочитает провести следующую встречу: с Коннором Макгрегором или Дастином Порье.

«Мне без разницы, потому что у обоих громкие имена, оба – ударники. Мне нужно улучшать свои навыки в стойке. Конечно, Конор продаст намного больше PPV, привнесет больше гламура, но меня это не интересует. Никогда не дрался ради денег», – приводит слова Оливейры RT со ссылкой на MMA Fighting.

Напомним, бразилец стал новым чемпионом UFC в легком весе, нокаутировав американца Майкла Чендлера на турнире UFC 262.

Претендентский бой между Макгрегором и Порье состоится в ночь на 11 июля по московскому времени. Это будет третий поединок между бойцами, в первом из них победил ирландец, а во втором американец взял реванш.