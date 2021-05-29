Хабиб Нурмагомедов: Я и проект UFC, и чемпион UFC

Бывший абсолютный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что дагестанский боец является проектом организации.

«Я не стал реагировать, потому что у меня есть определенный жизненный опыт. Я никак не отреагировал. Я и проект UFC, и чемпион UFC», - приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, россиянин завершил карьеру в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гэтжи, принесшей ему титул абсолютного чемпиона UFC независимо от весовой категории.

Всего в своей карьере 32-летний дагестанец провел 29 побед, не потерпев ни одного поражения.