Стало известно, когда Тухугов вернется в октагон

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Зубайры Тухугова, рассказал, когда ожидается возвращение спортсмена после операции на крестообразных связках колена.
«Зубайра Тухугов вернется в сентябре - начале октября», - приводит слова Магомедова ТАСС.
В своем последнем бою россиянин 27 сентября 2020 года по решению судей проиграл канадцу Хакиму Даводу в рамках UFC 253.
Добавим, что в смешанных единоборствах на счету Тухугова 19 побед (семь - нокаутом) в 25 поединках.
источник: ТАСС