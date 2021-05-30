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Болгария - Первая лига 2-й тайм, 46' Арда 1 Черно море 0 П1 1.32 Х 4.50 П2 8.80
Испания - Сегунда 1-й тайм, 33' Альбасете 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.80 Х 2.95 П2 2.24
ЧМ-2021 20:15 Финляндия 0 Латвия 0 П1 1.48 Х 5.20 П2 5.40
ЧМ-2021 20:15 Швеция 0 Словакия 0 П1 1.53 Х 5.00 П2 5.00
Евролига 21:30 Барселона 0 Анадолу Эфес 0
Испания - Сегунда 22:00 Райо Вальекано 0 Луго 0 П1 1.64 Х 4.00 П2 5.30
Испания - Сегунда 22:00 УД Логроньес 0 Лас-Пальмас 0 П1 1.54 Х 4.40 П2 5.90
Бразилия - Серия А 22:00 Сеара 0 Гремио 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.50
Испания - Сегунда 22:00 Понферрадина 0 Мальорка 0 П1 4.30 Х 3.20 П2 1.98
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Альмерия 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.00
Испания - Сегунда 22:00 Картахена 0 Жирона 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.60
Испания - Сегунда 22:00 Мирандес 0 Сабадель 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 1.96
Испания - Сегунда 22:00 Сарагоса 0 Леганес 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.32
Испания - Сегунда 22:00 Малага 0 Кастельон 0 П1 1.84 Х 3.50 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:00 Алькоркон 0 Эспаньол 0 П1 2.50 Х 3.20 П2 3.00
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Палмейрас 0 П1 1.88 Х 3.50 П2 4.30
30 мая 19:34
автор: Виктор Шарафудинов

Сильвестр Сталлоне сделал прогноз на третий бой Макгрегора и Порье

10 июля поединок ирландца и американца станет главным событием турнира UFC 264 в Лас-Вегасе.

Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне поделился ожиданиями от третьего поединка Конора Макргрегора и Дастина Порье.

«Кто победит? Это действительно очень-очень трудный вопрос, – рассказал Сталлоне в интервью для TMZ Sport. – Тут хоть монетку подбрасывай. Многое будет зависеть от того, кто хорошо ударит первым, кто действительно попадет. У нас есть очень голодный молодой парень и парень, у которого много денег, но и он все-таки голоден. У обоих есть небольшие проблемы с психологией, но я бы сказал, что небольшое преимущество все-таки будет у Порье».

В сентябре 2014-го Макгрегор отправил Порье в нокаут уже в первом раунде, а в январе нынешнего года Дастин взял реванш, в свою очередь победив нокаутом (во втором раунде).

У ирландского бойца 22 победы и пять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Американец одержал 27 побед при шести поражениях, а один из его боев был признан несостоявшимся.

источник: TMZ.com
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