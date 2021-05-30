Сильвестр Сталлоне сделал прогноз на третий бой Макгрегора и Порье

Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне поделился ожиданиями от третьего поединка Конора Макргрегора и Дастина Порье.

«Кто победит? Это действительно очень-очень трудный вопрос, – рассказал Сталлоне в интервью для TMZ Sport. – Тут хоть монетку подбрасывай. Многое будет зависеть от того, кто хорошо ударит первым, кто действительно попадет. У нас есть очень голодный молодой парень и парень, у которого много денег, но и он все-таки голоден. У обоих есть небольшие проблемы с психологией, но я бы сказал, что небольшое преимущество все-таки будет у Порье».

В сентябре 2014-го Макгрегор отправил Порье в нокаут уже в первом раунде, а в январе нынешнего года Дастин взял реванш, в свою очередь победив нокаутом (во втором раунде).

У ирландского бойца 22 победы и пять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Американец одержал 27 побед при шести поражениях, а один из его боев был признан несостоявшимся.