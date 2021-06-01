Нурмагомедов не посетит Абхазию из-за санкций США

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался от посещения Абхазии из-за санкций США.
«В связи с санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию 1 июня, в Международный день защиты детей, отменяется», — передает RT сообщение со страницы Facebook Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорта.
Добавим, что Нурмагомедов выразил сожаление из-за сложившейся ситуации.
источник: «RT на русском»