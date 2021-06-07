Емельяненко может завершить карьеру после следующего боя

Следующий бой четырехкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко может оказаться последним в его карьере.

«У меня контракт еще на два боя, но в нем прописано, что я могу завершить карьеру после одного из них. Буду решать по самочувствию», - приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Напомним, 44-летний Емельяненко считается лучшим борцом в истории смешанных единоборств. На счету россиянина 45 боев, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений.

Ранее, в период с 2012 по 2015 год, «Последний император» уже объявлял о завершении выступлений, однако потом вернулся на ринг.