ACA проведет реванш между Салманом Жамалдаевым и Диего Брандао в Краснодаре

ACA проведет реванш между Салманом Жамалдаевым и Диего Брандао 28 августа в Краснодаре на ACA 127. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

В марте 2021 российский боец ММА Салман Жамалдаев одержал победу в поединке с бразильцем Диего Брандао на турнире АСА 120. Жесточайшая красивая схватка была остановлена во втором раунде врачом. Брандао дисквалифицировали за запрещенный «футбольный» удар ногой в голову, когда Салман находился в положении партера и победу присудили россиянину. Позже Салман выразил желание провести реванш и поставить точку в противостоянии, мотивируя что запрещенный удар Диего нанес специально, понимая, что у него ничего не получится и пообещал, что в реванше он докажет, что лучше Брандао как боец. Бразилец же ответил, что никогда не проигрывал в России, а судьи «спасли Салмана от смерти».

Бой пройдет на турнире ACA 127 пройдет в краснодарском «Баскет-Холл».