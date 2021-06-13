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13 июня 08:17
автор: Сергей Иванов

Евлоев выиграл у канадца Даводу на турнире UFC 263

Российскому спортсмену отдали победу все судьи

В американском Глендейле (штат Аризона) в ночь 13 июня по московскому времени в предварительном карде 27-летний россиянин Мовсар Евлоев победил 29-летнего Хакима Даводу из Канады. Бой был довольно упорный, но Евлоев взял верх единогласным решением арбитров — 29-27, 29-27, 29-27, продлив свою победную серию в UFC до пяти поединков. Мовсар не проиграл в ММА ни одного боя, одержав 14 побед.

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/boxing/news-4375233-evloev-oderzhal-pobedu-edinoglasnym-resheniem-sudej-nad-kanadcem-davodu-na-turnire-ufc-263.html?utm_source=copypaste

Таким образом, россиянин продлил свою победную серию до пяти боёв в UFC. Отметим, что он не потерпел ещё ни одного поражения. Всего в ММА на его счету 14 побед. Для его оппонента это поражение стало вторым в UFC при пяти победах.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/boxing/news-4375233-evloev-oderzhal-pobedu-edinoglasnym-resheniem-sudej-nad-kanadcem-davodu-na-turnire-ufc-263.html?utm_source=copypaste

Таким образом, россиянин продлил свою победную серию до пяти боёв в UFC. Отметим, что он не потерпел ещё ни одного поражения. Всего в ММА на его счету 14 побед. Для его оппонента это поражение стало вторым в UFC при пяти победах.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/boxing/news-4375233-evloev-oderzhal-pobedu-edinoglasnym-resheniem-sudej-nad-kanadcem-davodu-na-turnire-ufc-263.html?utm_source=copypasteТаким образом, россиянин продлил свою победную серию до пяти боёв в UFC. Отметим, что он не потерпел ещё ни одного поражения. Всего в ММА на его счету 14 побед. Для его оппонента это поражение стало вторым в UFC при пяти победах.

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/boxing/news-4375233-evloev-oderzhal-pobedu-edinoglasnym-resheniem-sudej-nad-kanadcem-davodu-na-turnire-ufc-263.html?utm_source=copypaste
Таким образом, россиянин продлил свою победную серию до пяти боёв в UFC. Отметим, что он не потерпел ещё ни одного поражения. Всего в ММА на его счету 14 побед. Для его оппонента это поражение стало вторым в UFC при пяти победах.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/boxing/news-4375233-evloev-oderzhal-pobedu-edinoglasnym-resheniem-sudej-nad-kanadcem-davodu-na-turnire-ufc-263.html?utm_source=copypaste
В результате трёхраундового поединка Мовсар Евлоев одержал победу единогласным решением судей — 29-27, 29-27, 29-27.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/boxing/news-4375233-evloev-oderzhal-pobedu-edinoglasnym-resheniem-sudej-nad-kanadcem-davodu-na-turnire-ufc-263.html?utm_source=copypaste

источник: «Советский спорт»
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