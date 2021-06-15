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Радмир Габдуллин: Наша следующая цель - IMМAF
15 июня 16:35
автор: Александр Готадзе

Радмир Габдуллин: Наша следующая цель - IMМAF

Президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин подвел итоги «российской поездки» президента Международной Федерации ММА (IMMAF) Керрита Брауна.

По словам Радмира Габдуллина, ярким аккордом международного диалога стала рабочая встреча президента IMMAF с заместителем Министра спорта РФ Одесом Байсултановым. «Хочу выразить благодарность Минспорту за всестороннюю помощь в развитии ММА в России и поддержку наших позиций на международной арене. Для достижения поставленных задач по пропаганде спорта Одес Хасаевич предложил мою кандидатуру на одну из ключевых позиций в IMМAF. Керрит поддержал эту идею, пообещав сначала ввести в комиссию международной федерации, потом рекомендовать на пост вице-президента. Теперь наша следующая цель - IMМAF», - отметил президент Союза ММА России».

Во время 10-дневной поездки по нашей стране Керрит Браун побывал в Кемерово, где высокого оценил организацию чемпионата России. В столице Татарстана провел переговоры с министром спорта РТ Владимиром Леоновым по предстоящему чемпионату Европы среди мужчин и женщин.

«Мы должны бороться за повышение узнаваемости ММА во всём мире, и тогда нам будет проще выиграть борьбу за место в Олимпийской программе. Нам важно показать, кем мы являемся. Необходимо выстроить структуру с самой основы, с национальных федераций. Радмир Габдуллин на своём примере показывает, какой должна быть национальная федерация», - заявил во время поездки в Кемерово Керрит Браун.

Для российского ММА эта оценка прозвучала как следствие высокого доверия и большую ответственность за динамично развивающийся вид спорта.

источник: «Советский спорт»
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