Радмир Габдуллин: Наша следующая цель - IMМAF

По словам Радмира Габдуллина, ярким аккордом международного диалога стала рабочая встреча президента IMMAF с заместителем Министра спорта РФ Одесом Байсултановым. «Хочу выразить благодарность Минспорту за всестороннюю помощь в развитии ММА в России и поддержку наших позиций на международной арене. Для достижения поставленных задач по пропаганде спорта Одес Хасаевич предложил мою кандидатуру на одну из ключевых позиций в IMМAF. Керрит поддержал эту идею, пообещав сначала ввести в комиссию международной федерации, потом рекомендовать на пост вице-президента. Теперь наша следующая цель - IMМAF», - отметил президент Союза ММА России».

Во время 10-дневной поездки по нашей стране Керрит Браун побывал в Кемерово, где высокого оценил организацию чемпионата России. В столице Татарстана провел переговоры с министром спорта РТ Владимиром Леоновым по предстоящему чемпионату Европы среди мужчин и женщин.

«Мы должны бороться за повышение узнаваемости ММА во всём мире, и тогда нам будет проще выиграть борьбу за место в Олимпийской программе. Нам важно показать, кем мы являемся. Необходимо выстроить структуру с самой основы, с национальных федераций. Радмир Габдуллин на своём примере показывает, какой должна быть национальная федерация», - заявил во время поездки в Кемерово Керрит Браун.

Для российского ММА эта оценка прозвучала как следствие высокого доверия и большую ответственность за динамично развивающийся вид спорта.