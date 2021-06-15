Марат Балаев проведет бой в Сочи на ACA 126

«Марат Балаев проведет бой на турнире ACA 126 в Сочи. - об этом сообщил Президент ACA Алексей Яценко. Легендарный «Мотиватор» принял решение изменить весовую категорию и продолжит карьеру в легком дивизионе. На радость большой армии поклонников Марат возвращается в клетку 15 июля боем против бразильца Жоао Ногейры».

В активе Балаева 11 побед, три поражения, у 36-летнего бразильца 26 побед, при 10 поражениях и 1 ничья.

Ранее 45-летний Марат Балаев сообщил о своем решении завершить карьеру после досрочного поражения в титульном поединке с Фелипе Фроесом в декабре 2020 года. Однако позже российский боец объявил, .что поторопился и хотел бы закрыть свой последний бой по контракту. Выступающий в полулегкой весовой категории Балаев теперь продолжит карьеру в легком дивизионе ACA. Такое решение принял боец в связи со сгонкой веса, которая учитывая возраст стала даваться ему тяжелее.

Бой Балаев-Ногейра продет на ACA 126 в Сочи в Ледовом дворце «Большой» 15 июля.