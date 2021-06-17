Нурмагомедов назвал российских бойцов, которые могут выиграть пояс чемпиона UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал российских бойцов смешанных единоборств, которые могут стать новыми чемпионами организации.

«Есть бойцы, которые могли бы прийти к поясу. Забит Магомедшарипов, Ислам Махачев, Александр Волков, хорошо идет Магомед Анкалаев, Аскар Аскаров близок. Есть Петр Ян, который в следующем бою за пояс подерется. В общем есть ребята, которые очень близки», - приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Добавим, что Ян был чемпионом UFC в легчайшем весе, но был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом за применение запрещенного приема.