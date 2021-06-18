Умар Нурмагомедов: Всем сердцем желаю подраться со Стерлингом

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал, с кем хотел бы сразиться.

«Собираюсь и с Алджэмейном Стерлингом, и со всеми другими в дивизионе подраться – всем сердцем этого желаю. Именно для наследия в этом дивизионе очень много больших имён. Тот же Ти Джей Диллашоу, Жозе Альдо, Стерлинг, сейчас Кори Сэндхаген очень хорошо идёт, поэтому я бы хотел со всеми ними подраться, проверить себя. Я настроен на это, - рассказал Умар в интервью Youtube-каналу UFC Russia.

Напомним, что младший брат Хабиба Нурмагомедова Умар дебютировал в UFC в январе этого года с победы над казахстанским бойцом Сергеем Морозовым. В настоящее время спортсмен проходит курс восстановления после травмы колена.