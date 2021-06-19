Усман - Макгрегору: ты смог победить один раз за последние 5 боев

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал о вероятном психологическом давлении, которое испытывает бывший чемпион двух дивизионов Конор МакГрегор, - сообщает BJ Penn.

«Я знаю, что быть Конором сложно. Я знаю, что это сложно. Я чемпион, и я знаю, что сейчас тяжело быть чемпионом. Я не могу представить, что сейчас переживает Конор.

Это, вероятно, очень сложно, и вы ничего не можете с этим поделать. Да, у него есть деньги, но вы были нокаутированы в последнем бою.»

Напомним, 24 января 2021 года Порье удушающим приемом отправил в нокаут ирландского бойца. Всего же на счету Макгрегора 27 боев при 22 победах и 5 поражениях.