Мурадов заявил, что финансово помогает бойцам из Узбекистана

Узбекско-чешский боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов рассказал, что предпочитает делиться денежными средствами.

«Я стараюсь помогать нуждающимся. Например, у меня большая команда из 30 человек и я полностью оплачиваю наши сборы — и проживание, и питание. У нас очень хорошие ребята, причем не только из столицы, но и со всего Узбекистана. Они хотят чего-то добиться, но не у всех есть такая возможность. Не скрою, мне помогают высокопоставленные люди. Я поддерживаю своих партнеров, а они, в свою очередь, когда-нибудь помогут младшим», - приводит слова Мурадова RT.

Добавим, что в активе Мурадова 25 побед (17 нокаутом) в 31 бое в смешанных единоборствах.