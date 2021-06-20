Мурадов рассказал, как получил гражданство Узбекистана

Боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов рассказал как получил в 20 лет гражданство Узбекистана.

«Поменялся президент и начал выдавать гражданство тем людям, которые живут в Узбекистане на протяжении определенного времени. Раньше это было невозможно. И родители получили паспорт, и я. Это очень облегчило мне жизнь, потому что теперь можно летать по всему миру, свободно передвигаться по территории СНГ. А тогда везде нужны были визы», - приводит слова Мурадова RT.

Добавим, что в активе Мурадова, который переехал в Узбекистан в возрасте двух лет, 25 побед в (17 нокаутом) 31 бое в смешанных единоборствах.