Магомедшарипов сделал паузу в карьере бойца UFC

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов сделал перерыв в карьере. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Как ранее сообщал ТАСС, Магомедшарипову предстоит операция. В апреле россиянин был исключен из рейтинга Absolute Fighting Championship (UFC). До этого он занимал третье место в полулегком весе.

«Да, можно сказать, что Забит сейчас приостановил свою карьеру. Он тренируется, но не с большой интенсивностью. Пауза необходима для решения проблем со здоровьем», - сказал собеседник агентства.

Всего на счету бойца 19 боев и 18 побед при одном поражении. Последний бой Магомедшарипов провел в 2019 году против американца Кэлвира Каттара и победил единогласным решением судей.